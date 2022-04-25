Отчет блога за период с 18.04 по 24.04. Итого: +8% или +1037,32$
- 25.04.2022
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Приветствуем всех читателей блога Bestinvestor.ru! На страницах нашего ресурса мы рассказываем, как заработать на инвестировании в высокодоходные проекты. Мы не понаслышке знаем, как добывать профит с помощью подобного инвестиционного инструмента, ведь мы успешно зарабатываем в хайпах с 2012 года. На страницах блога мы не только знакомим новичков с особенностями этого заработка, но и рассказываем о стратегиях, источниках дополнительного дохода, а также представляем объективные обзоры проектов, в которых сами принимаем участие.
Наш блог будет интересен как новичкам, так и опытным инвесторам, которым он принесет информационную и практическую пользу:
1. Мы постоянно мониторим сферу высокодоходных инвестиций и подбираем в свой портфель только качественные проекты, в которых есть большая вероятность получить прибыль.
2. Нам важно создать команду грамотных инвесторов, которые успешно зарабатывают, поэтому мы работаем со своей командой, даем советы и безвозмездно помогаем собрать инвестиционный портфель!
3. Для продвинутых инвесторов мы можем предложить доступ в инсайд канал в котором мы делимся закрытой информацией позволяющей многократно приумножить ваш капитал.
4. Своим партнерам мы выплачиваем рефбек в каждом из фондов. Инвестируя по нашей реферальной ссылке, вы имеете возможность получить высокий процент вознаграждения, зачастую мы выплачиваем 100% от нашей прибыли по партнерской программе.
5. Многие проекты находятся на блоге под защитой (страховка вкладов) и в случае убытков, наши партнеры получают компенсацию. В отдельных хайпах, которые показывают плохой результат мы выплачиваем страховки из фонда блога. Наши партнеры заранее знают, какие проекты находятся под защитой и какая сумма страховки предусмотрена.
6. Читатели блога, которые проявляют активность в комментариях, имеют возможность получить ежемесячные денежные призы. Это хорошая возможность получить дополнительный заработок без вложений.
7. Мы прямо говорим о рисках, так как они присутствуют в любых инвестициях. Кроме этого, мы рассказываем, как снизить риски до минимума и повысить свои шансы на профит.
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Привет всем! Я — Игорь, и я знаю, куда и как лучше размещать свои свободные деньги в интернете для получения реальной прибыли. Пассивный доход от таких вложений вполне может стать Вашим основным заработком либо поможет продержаться некоторое время в случае неожиданного увольнения или других финансовых неурядиц. В блоге про хайпы и инвестиции онлайн Bestinvestor.ru Вы узнаете, как стать успешным инвестором, то есть получать большие деньги при минимальных вложениях.
Кризис в нашей стране вынудил многих людей искать дополнительные источники дохода и сохранения своего благосостояния. Первое, что приходит на ум в такой ситуации — банковские вклады. Но рассчитывать здесь на высокие проценты не приходится. Даже самые лучшие на сегодня предложения на банковском рынке не обеспечат ожидаемого результата инвестирования. Вложить деньги в недвижимость, золото или другие драгоценные металлы? Это более выгодный вариант, но он принесет прибыль лишь через несколько лет. Можно выбрать более рискованный путь и начать свой бизнес. Однако это изначально потребует внушительного первоначального капитала и, кроме того, много времени и сил. Но есть ли другие решения? Да, существует очень перспективное направление — вложение в интернет. Оно, конечно, также имеет определенные риски, но при условии грамотного подхода позволяет получать неплохой доход. Предлагаю почитать про новые криптовалюты и свежий обзор проекта Павла Дурова TON .
Постараюсь объяснить все на личном примере. Данным видом деятельности я профессионально занимаюсь уже больше 4 лет. В настоящее время у меня выходит, в среднем, около 20 % прибыли в месяц. В денежном эквиваленте получается примерно 12 тысяч долларов в год. То есть за 2015 год я заработал эту сумму только на одних хайпах. Отмечу, первоначально было вложено совсем немного, а, значит, результат можно считать отличным.
Более того, именно инвестирование средств в хайпы и отказ от использования торговых счетов вывел мой доход на другой уровень. Опираясь на свой достаточно обширный опыт, мне всегда удается выбирать самые перспективные проекты, оптимальные точки входа в них и выхода. В итоге в подавляющем большинстве случаев я остаюсь в хорошем плюсе. И, напротив, торговые счета не давали мне свободы выбора и возможность управлять ситуацией. Все действия и результат определялись решениями конкретного брокера и трейдера, а также текущим состоянием финансового рынка. Нельзя сказать, что потерь от инвестирования в хайпы не бывает. Случается и такое. Но я снизил риски убытков и обеспечил стабильную прибыль в течение последних 4 лет, диверсифицировав свой портфель.
Но обращаю Ваше внимание: 99 % интернет-проектов по вложению средств — финансовые пирамиды. Следовательно, очень важно внимательно проверить каждую из возможных площадок для инвестирования денег. А вообще, попробуйте отнестись к этому процессу как к игре, в которой первым становится тот, кто хорошо знает правила и имеет большой опыт участия. Помните: здесь всегда кто-то выигрывает и кто-то проигрывает, поэтому, чтобы повысить свои шансы на успех, возьмите себе наставника.
Всем, кого интересуют инвестиции в интернете, полезно ознакомиться со всеми публикациями в моем блоге. В них содержится масса полезных примеров из личного опыта, которые помогут Вам начать путь к финансовой независимости и благосостоянию. В частности, в них есть советы по формированию портфеля, подсказки по поиску и грамотному применению инструментов по управлению капиталом. Если Вы — будущий инвестор, и Вам нужна личная консультация, то смело обращайтесь по контактам, указанным в моем блоге. Сделаю все, чтобы помочь.
Практически любые высокодоходные проекты несут определенные риски потерь. Но следуя моим рекомендациям, Вы сумеете оптимизировать их относительно получаемой прибыли.
Выбор любого из указанных вариантов зависит только от личных предпочтений владельца сбережений. Главное — составить подробный план действий с учетом всех имеющихся рисков соответствующего инвестирования средств.
В 2015 году я добился 126,15 % доходности. Те, кто по моей рекомендации вложил 1 тысячу долларов и точно следовал моей схеме, получили в итоге 2 261,5 долларов!
Данный процесс представляет собой вложение средств для получения прибыли и сопряжен с достаточно высокой вероятностью убытков. Даже незначительная ошибка способна привести к потере, в том числе и первоначально размещенных средств. Поэтому очень важно знать основные правила профессионалов в инвестировании денег:
Теперь давайте разберемся, какой договор заключается по таким сделкам. Он может быть многосторонним или двусторонним, его заказчиками и исполнителями становятся несколько организаций либо физические лицо и компания. В нем прописываются права, обязательства и отношения участников. Данный документ позволяет объединить усилия для достижения определенной цели.
Договор об инвестировании финансов может составляться по стандартной форме и корректироваться с учетом условий конкретного соглашения. В нем обычно прописывается механизм разделения доходов, возможных убытков и остальных результатов совместной деятельности.
Договор считается заключенным, если стороны успешно согласовали его условия по всем пунктам и надлежащим образом подписали.
Вкладывая средства в тот или иной проект, их владелец руководствуется обычно следующими приоритетами:
Чтобы инвестирование капитала оказалось выгодным, в первую очередь необходимо проанализировать все факторы, способные сократить потенциальную прибыль или даже привести к полной или частичной потере денег. И только потом можно сравнивать доходность проектов.
Перед написанием блога инвестора я прочитал книгу Р. Кийосаки, которая называется «Руководство богатого папы по инвестированию». В ней, в частности, содержится интересный вывод: главная опасность исходит от самого человека, вернее от принимаемых им неверных решений. Поэтому для удачного вложения средств так важно постоянно следить за рынком, изучать новую информацию, анализировать изменения и их последствия.
Существуют и неконтролируемые риски для инвестирования капитала: снижение ставки рефинансирования, колебания курса валют, инфляция, повышение или введение новых налогов и т. п. Но и их влияние можно смягчить, проводя своевременный анализ.
Думаю, все, кто хотел бы вложиться в какой-либо проект, уже знакомы с преимуществами такого решения:
Но прежде чем начать, подумайте еще раз, ведь у инвестирования есть и недостатки:
Знание принципов инвестирования финансов поможет:
Изучайте теорию инвестиций, следуйте всем рекомендациям, изложенным в моем блоге, и делайте первый шаг к своей мечте! Удачных решений!