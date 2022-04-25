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Блок про инвестиции
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Приветствуем всех читателей блога Bestinvestor.ru! На страницах нашего ресурса мы рассказываем, как заработать на инвестировании в высокодоходные проекты. Мы не понаслышке знаем, как добывать профит с помощью подобного инвестиционного инструмента, ведь мы успешно зарабатываем в хайпах с 2012 года. На страницах блога мы не только знакомим новичков с особенностями этого заработка, но и рассказываем о стратегиях, источниках дополнительного дохода, а также представляем объективные обзоры проектов, в которых сами принимаем участие.

Наш блог будет интересен как новичкам, так и опытным инвесторам, которым он принесет информационную и практическую пользу:

1. Мы постоянно мониторим сферу высокодоходных инвестиций и подбираем в свой портфель только качественные проекты, в которых есть большая вероятность получить прибыль.

2. Нам важно создать команду грамотных инвесторов, которые успешно зарабатывают, поэтому мы работаем со своей командой, даем советы и безвозмездно помогаем собрать инвестиционный портфель!

3. Для продвинутых инвесторов мы можем предложить доступ в инсайд канал в котором мы делимся закрытой информацией позволяющей многократно приумножить ваш капитал.

4. Своим партнерам мы выплачиваем  рефбек в каждом из фондов. Инвестируя по нашей реферальной ссылке, вы имеете возможность получить высокий процент вознаграждения, зачастую мы выплачиваем 100% от нашей прибыли по партнерской программе.

5. Многие проекты находятся на блоге под защитой (страховка вкладов) и в случае убытков, наши партнеры получают компенсацию. В отдельных хайпах, которые показывают плохой результат мы выплачиваем страховки из фонда блога. Наши партнеры заранее знают, какие проекты находятся под защитой и какая сумма страховки предусмотрена.

6. Читатели блога, которые проявляют активность в комментариях, имеют возможность получить ежемесячные денежные призы. Это хорошая возможность получить дополнительный заработок без вложений.

7. Мы прямо говорим о рисках, так как они присутствуют в любых инвестициях. Кроме этого, мы рассказываем, как снизить риски до минимума и повысить свои шансы на профит.

8. Так мы зарабатываем на торговле криптовалютами, даем аналитику и сигналы на покупку/продажу, подробнее здесь.

Читайте статьи блога, подписывайтесь на наш канал в Телеграме и задавайте интересующие вас вопросы через комментарии или форму быстрой связи на блоге.

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Блог про инвестиции в интернете и хайпы

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Страховки (?) Проекты, в которых есть страховой фонд от убытков.

    Cтраховой фонд раздела: 17400$

    7400 от админов, + 10000$ от нас

  1. Seallex

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,6% в сутки
    Срок вклада: от 3 дней
    Сумма вклада: 1240$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 1%
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 23.03.2022
    Дней работает: 36
    Сайт проекта: Seallex
    Полный обзор проекта
  2. Zion Finance

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,2% до 0,5% в сутки
    Срок вклада: от 30 дней
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 3%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 05.08.2018
    Дней работает: 1362
    Сайт проекта: Zion Finance
    Полный обзор проекта
  3. Dollarbill

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% по будням
    Срок вклада: до 500 рабочих дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 1%
    Минимальный вклад: 30$
    Дата старта проекта: 27.09.2015
    Дней работает: 2405
    Сайт проекта: Dollarbill
    Полный обзор проекта
  4. Mido Finance⭐️

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,7% в сутки
    Срок вклада: от 7 дней
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 14.02.2020
    Дней работает: 804
    Сайт проекта: Mido Finance⭐️
    Полный обзор проекта
  5. Robotics⭐️

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход: от 0,25% до 0,5% в сутки
    Срок вклада: 12 рабочих / 17 календарных дней
    Сумма вклада: 600$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 03.11.2019
    Дней работает: 907
    Сайт проекта: Robotics⭐️
    Полный обзор проекта
  6. 8Bit ⭐️

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход: 0.5% в день
    Срок вклада: 30 дней
    Рефбек 1.5%
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 1%
    Минимальный вклад: 20$
    Дата старта проекта: 13.10.2018
    Дней работает: 1293
    Сайт проекта: 8Bit ⭐️
    Полный обзор проекта
  7. Amc23

    700$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 4% до 5% в сутки
    Срок вклада: от 30 до 40 дней
    Сумма вклада: 400$
    Размер страховки: 700$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 20.04.2022
    Дней работает: 8
    Сайт проекта: Amc23
    Полный обзор проекта
  8. Asicltd

    700$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход 2,1% по будням
    Срок вклада: 70 рабочих дней
    Сумма вклада: 400$
    Размер страховки: 700$
    Рефбек: 6%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 15.12.2021
    Дней работает: 134
    Сайт проекта: Asicltd
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Лучшие проекты (?) В этот раздел я переношу проекты после того как они пройдут хотя бы один круг или дадут инвесторам выйти в безубыток Исключения составляют либо проекты, о которых есть инсайд, либо очень мощные проекты, с грамотным развитие, в которых со старта понятно что будет профит.
  1. SuperKopilka⭐️

    5000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход: от 16% в неделю
    Срок вклада: от 1 до 200 недель
    Рефбек: 5%
    Сумма вклада: 5000$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 5$
    Дата старта проекта: 25.02.2016
    Дней работает: 2254
    Сайт проекта: SuperKopilka⭐️
    Полный обзор проекта
  2. Seallex

    1240$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,6% в сутки
    Срок вклада: от 3 дней
    Сумма вклада: 1240$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 1%
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 23.03.2022
    Дней работает: 36
    Сайт проекта: Seallex
    Полный обзор проекта
  3. Zion Finance

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,2% до 0,5% в сутки
    Срок вклада: от 30 дней
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 3%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 05.08.2018
    Дней работает: 1362
    Сайт проекта: Zion Finance
    Полный обзор проекта
  4. Mido Finance⭐️

    1000$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,7% в сутки
    Срок вклада: от 7 дней
    Сумма вклада: 1000$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 14.02.2020
    Дней работает: 804
    Сайт проекта: Mido Finance⭐️
    Полный обзор проекта
  5. Robotics⭐️

    600$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход: от 0,25% до 0,5% в сутки
    Срок вклада: 12 рабочих / 17 календарных дней
    Сумма вклада: 600$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 50$
    Дата старта проекта: 03.11.2019
    Дней работает: 907
    Сайт проекта: Robotics⭐️
    Полный обзор проекта
  6. Dollarbill

    500$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 0,5% по будням
    Срок вклада: до 500 рабочих дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 1%
    Минимальный вклад: 30$
    Дата старта проекта: 27.09.2015
    Дней работает: 2405
    Сайт проекта: Dollarbill
    Полный обзор проекта
  7. Amc23

    400$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход от 4% до 5% в сутки
    Срок вклада: от 30 до 40 дней
    Сумма вклада: 400$
    Размер страховки: 700$
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 20.04.2022
    Дней работает: 8
    Сайт проекта: Amc23
    Полный обзор проекта
  8. Asicltd

    400$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход 2,1% по будням
    Срок вклада: 70 рабочих дней
    Сумма вклада: 400$
    Размер страховки: 700$
    Рефбек: 6%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 15.12.2021
    Дней работает: 134
    Сайт проекта: Asicltd
    Полный обзор проекта
  9. 8Bit ⭐️

    300$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход: 0.5% в день
    Срок вклада: 30 дней
    Рефбек 1.5%
    Сумма вклада: 300$
    Размер страховки: 1000$
    Рефбек: 1%
    Минимальный вклад: 20$
    Дата старта проекта: 13.10.2018
    Дней работает: 1293
    Сайт проекта: 8Bit ⭐️
    Полный обзор проекта
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Тесты (?) Тесты
  1. Rocket Game

    4300$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход до 10% в сутки
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 4300$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 1$
    Дата старта проекта: 23.04.2022
    Дней работает: 5
    Сайт проекта: Rocket Game
    Полный обзор проекта
  2. Bnb Cherries

    2100$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход 8% в сутки
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 2100$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 21.04.2022
    Дней работает: 7
    Сайт проекта: Bnb Cherries
    Полный обзор проекта
  3. Gym Network

    420$

    Статус: Платит
    Тарифные планы:

    Доход 245% годовых + рост монеты GYM
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 420$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 20$
    Дата старта проекта: 29.03.2022
    Дней работает: 30
    Сайт проекта: Gym Network
    Полный обзор проекта
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Скам (?) Закрытые проекты
  1. Paylify

    20.04.2022

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 6% до 10% в сутки
    Срок вклада: 20 дней
    Сумма вклада: 200$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 30$
    Дата старта проекта: 16.04.2022
    Дней работает: 12
    Сайт проекта: Paylify
    Полный обзор проекта
  2. Usdpool

    05.04.2022

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход 2.8% в сутки
    Срок вклада: 60 дней
    Сумма вклада: 400$
    Размер страховки:
    Рефбек: 5%
    Минимальный вклад: 20$
    Дата старта проекта: 16.03.2022
    Дней работает: 43
    Сайт проекта: Usdpool
    Полный обзор проекта
  3. Liquidity

    02.04.2022

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 3% до 4% в сутки
    Срок вклада: 60 дней
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 01.02.2022
    Дней работает: 86
    Сайт проекта: Liquidity
    Полный обзор проекта
  4. Neobit

    31.03.2022

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 10% в сутки
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 400$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 25$
    Дата старта проекта: 25.03.2022
    Дней работает: 34
    Сайт проекта: Neobit
    Полный обзор проекта
  5. Incore

    31.03.2022

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 107% за срок
    Срок вклада: от 1 дня
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки:
    Рефбек:
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 16.03.2022
    Дней работает: 43
    Сайт проекта: Incore
    Полный обзор проекта
  6. Xelius

    25.03.2022

    Статус: Не платит
    Тарифные планы:

    Доход от 2,2% сутки
    Срок вклада: бессрочно
    Сумма вклада: 500$
    Размер страховки:
    Рефбек: 8%
    Минимальный вклад: 10$
    Дата старта проекта: 07.01.2022
    Дней работает: 111
    Сайт проекта: Xelius
    Полный обзор проекта
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Платим за активность в блоге
Ulyana1982 28 апреля 2022
Вчера вывела проценты 6 usdt
Dollarbill — отзывы о качественном проекте с доходностью от 0,5% по рабочим дням!
Ulyana1982 28 апреля 2022
Нет,выводить доходность можно от 5 usdt
Dollarbill — отзывы о качественном проекте с доходностью от 0,5% по рабочим дням!
kellermcfail 28 апреля 2022
RCB payment received for my deposit in Zion. 29 USDT TRC20. Thanks admin
Zion Finance — отзывы о проекте от опытной администрации с доходом от 0,2% до 0,5% в сутки на протяжении 30-360 дней!
Davias 28 апреля 2022
В смысле сделал вклад по рекомендации блога, на сумму 56 :)) И кстати получил рефбэк, спасибо
Amc23 — отзывы о проекте от ТОП админа с функцией копилки и доходом от 4% до 5% в сутки на 30-40 дней!
Admin Bestinvestor.ru 28 апреля 2022

25 апр. 2022 г., 12:00

Incoming transaction #1157364: From: U23950836343739 To: U77053730494844 Amount: 426.00 USD Description: СуперКопилка: Bestinvestor
⭐️SuperKopilka — отзывы о легендарном социальном проекте
Admin Bestinvestor.ru 28 апреля 2022
Received BTC 1:21 pm on 26 Apr 2022 To: Мой кошелек Bitcoin 1FSjbaLjVJsLBwFPFTiYFS8cqerht6JvQP From: bc1qcxnkla8ct6gu29629ewaff9wurqh8gl5268g3a 0.00204688 BTC 81,42 $ Статус Completed Дата 2022-04-26 13:21 Монета USDT Сумма ввода 79 Сеть BSC Адрес 0x547a8b6081641406fe3fbfedc0714eb2c05d179c TxID 0xfe40b909e8167a17aed9fc5d13114b7222fec2ead1cde0d21ecd0e8f623403bf Статус Completed Дата 2022-04-26 13:21 Монета BNB Сумма ввода 0.13000245 Сеть BSC Адрес 0x547a8b6081641406fe3fbfedc0714eb2c05d179c TxID 0xab496d3c3a3d7cbe356e1047b21dbe07d7c7be58d4717620a54c238515122749 Статус Completed Дата 2022-04-26 13:22 Монета USDT Сумма ввода 14.8435 Сеть TRX Адрес TK22YosQBTzmrWyCn94PBCHyqu7wb7r7X2 TxID 1af38eae90443fc9a60f28f3f93f88ef20ee1a599c018c4f82197a52183eeaf4
Seallex — отзывы о среднепроцентном активе от Топ админа с доходом от 0.6% до 1.8% в сутки!
Admin Bestinvestor.ru 28 апреля 2022
Статус Completed Дата 2022-04-26 10:56 Монета USDT Сумма ввода 37 Сеть TRX Адрес TK22YosQBTzmrWyCn94PBCHyqu7wb7r7X2 TxID 5b1e3cbcc7319dc2e275ca8588b59c10661ead547d872e5ade4c18a685164746
Amc23 — отзывы о проекте от ТОП админа с функцией копилки и доходом от 4% до 5% в сутки на 30-40 дней!
Admin Bestinvestor.ru 28 апреля 2022
Received BTC 10:26 am on 26 Apr 2022 To: Мой кошелек Bitcoin 1FSjbaLjVJsLBwFPFTiYFS8cqerht6JvQP From: 1PFm69fLCJGwuTCzPDnTqmnG2oCuH11Y6t 0.0010351 BTC 41,17 $ Статус Completed Дата 2022-04-26 10:56 Монета USDT Сумма ввода 39 Сеть TRX Адрес TK22YosQBTzmrWyCn94PBCHyqu7wb7r7X2 TxID 97ec6e98b3a4c3fbcd044bfc3b2fa503c35471ce01fa6f7134bc1e84b7bba591
Dollarbill — отзывы о качественном проекте с доходностью от 0,5% по рабочим дням!

 