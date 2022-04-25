Кризис в нашей стране вынудил многих людей искать дополнительные источники дохода и сохранения своего благосостояния. Первое, что приходит на ум в такой ситуации — банковские вклады. Но рассчитывать здесь на высокие проценты не приходится. Даже самые лучшие на сегодня предложения на банковском рынке не обеспечат ожидаемого результата инвестирования. Вложить деньги в недвижимость, золото или другие драгоценные металлы? Это более выгодный вариант, но он принесет прибыль лишь через несколько лет. Можно выбрать более рискованный путь и начать свой бизнес. Однако это изначально потребует внушительного первоначального капитала и, кроме того, много времени и сил. Но есть ли другие решения? Да, существует очень перспективное направление — вложение в интернет. Оно, конечно, также имеет определенные риски, но при условии грамотного подхода позволяет получать неплохой доход. Предлагаю почитать про новые криптовалюты и свежий обзор проекта Павла Дурова TON .

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Основные правила инвестирования денег

Постараюсь объяснить все на личном примере. Данным видом деятельности я профессионально занимаюсь уже больше 4 лет. В настоящее время у меня выходит, в среднем, около 20 % прибыли в месяц. В денежном эквиваленте получается примерно 12 тысяч долларов в год. То есть за 2015 год я заработал эту сумму только на одних хайпах. Отмечу, первоначально было вложено совсем немного, а, значит, результат можно считать отличным.

Более того, именно инвестирование средств в хайпы и отказ от использования торговых счетов вывел мой доход на другой уровень. Опираясь на свой достаточно обширный опыт, мне всегда удается выбирать самые перспективные проекты, оптимальные точки входа в них и выхода. В итоге в подавляющем большинстве случаев я остаюсь в хорошем плюсе. И, напротив, торговые счета не давали мне свободы выбора и возможность управлять ситуацией. Все действия и результат определялись решениями конкретного брокера и трейдера, а также текущим состоянием финансового рынка. Нельзя сказать, что потерь от инвестирования в хайпы не бывает. Случается и такое. Но я снизил риски убытков и обеспечил стабильную прибыль в течение последних 4 лет, диверсифицировав свой портфель.

Но обращаю Ваше внимание: 99 % интернет-проектов по вложению средств — финансовые пирамиды. Следовательно, очень важно внимательно проверить каждую из возможных площадок для инвестирования денег. А вообще, попробуйте отнестись к этому процессу как к игре, в которой первым становится тот, кто хорошо знает правила и имеет большой опыт участия. Помните: здесь всегда кто-то выигрывает и кто-то проигрывает, поэтому, чтобы повысить свои шансы на успех, возьмите себе наставника.

Всем, кого интересуют инвестиции в интернете, полезно ознакомиться со всеми публикациями в моем блоге. В них содержится масса полезных примеров из личного опыта, которые помогут Вам начать путь к финансовой независимости и благосостоянию. В частности, в них есть советы по формированию портфеля, подсказки по поиску и грамотному применению инструментов по управлению капиталом. Если Вы — будущий инвестор, и Вам нужна личная консультация, то смело обращайтесь по контактам, указанным в моем блоге. Сделаю все, чтобы помочь.

Практически любые высокодоходные проекты несут определенные риски потерь. Но следуя моим рекомендациям, Вы сумеете оптимизировать их относительно получаемой прибыли.

Варианты инвестирования денег

Банковские депозиты. Способ является крайне востребованным, в основном среди консервативной части общества. Но ставка по вкладам в данный момент не превышает 10 %, что довольно скромно. Таким образом, данный вариант инвестирования финансов можно рассматривать как традиционный и привычный инструмент сохранения и защиты от инфляции имеющегося капитала. Накопительное страхование жизни. Предусматривает долгосрочный договор на 5–40 лет. Условия сотрудничества просты: Вы должны каждый год вносить на счет определенную сумму, чтобы по истечении согласованного периода забрать ее вместе с накопленными процентами. Весь срок договора действует страховка. Этот способ инвестирования вряд ли поможет серьезно увеличить Ваш капитал, но вот с функцией финансовой «подушки безопасности» он справляется неплохо. Покупка золота и прочих драгоценных металлов. По словам экспертов, такие операции отличает высокая надежность. Кроме того, в отличие от ситуации на рынке валют, курсы драгметаллов устойчиво растут, что увеличивает спрос на них. Вывод: данное направление инвестирования вполне можно рассматривать для сохранения и приумножения объема финансов. Акции. Приобретение ценных бумаг, обращающихся на фондовой бирже. Это хорошая возможность для заработка. Но стоит помнить — подобные сделки приносят прибыль, как правило, только в долгосрочной перспективе. Дело в том, что цены на рынке акций крайне нестабильны, так как формируются под влиянием огромного количества различных факторов. Чтобы нивелировать возможные колебания, инвестирование должно быть рассчитано на несколько лет. Как вариант — можно передать средства в доверительное управление. ПИФ (паевые инвестиционные фонды). Вкладывать в такие организации можно и тем, у кого нет крупных сбережений. Минимальная сумма для депозита — всего 5 тысяч рублей. Портфель самого фонда включает в себя различные финансовые инструменты: облигации, акции, драгоценные металлы и др. Инвестирование средств в надежные ПИФы приносит инвестору небольшой доход, который, тем не менее, более выигрышен в сравнении с банковскими вкладами. Но существует и вполне реальный риск убытков. Недвижимость. Требует довольно крупной свободной суммы, которую можно направить на приобретение жилья, офисов и других подходящих объектов для собственного пользования, перепродажи и передачи в аренду. Торговые счета. Это оптимальный способ инвестирования для новичков, которые, имея небольшие деньги, хотели бы получать довольно внушительный доход в виде процентов. Торговлю ведет специальный управляющий, отвечающий за ее результаты собственными средствами и поэтому заинтересованный в успехе.

Выбор любого из указанных вариантов зависит только от личных предпочтений владельца сбережений. Главное — составить подробный план действий с учетом всех имеющихся рисков соответствующего инвестирования средств.

В 2015 году я добился 126,15 % доходности. Те, кто по моей рекомендации вложил 1 тысячу долларов и точно следовал моей схеме, получили в итоге 2 261,5 долларов!

Понятие и принципы инвестирования капитала

Данный процесс представляет собой вложение средств для получения прибыли и сопряжен с достаточно высокой вероятностью убытков. Даже незначительная ошибка способна привести к потере, в том числе и первоначально размещенных средств. Поэтому очень важно знать основные правила профессионалов в инвестировании денег:

Следует хорошо разбираться в той сфере, куда собираешься вкладывать. Необходимо точно знать, какие суммы и где размещены. Обязательна диверсификация вложений (это означает, что нельзя передавать весь объем средств только в один проект, а нужно распределить его между несколькими различными площадками). Личные доходы инвестора должны всегда быть больше его расходов. Не приветствуется инвестирование средств, взятых в кредит (для этих целей лучше использовать только собственные сбережения). Важно своевременно выводить капитал из рискованных проектов. Нежелательно тратить получаемый доход, его лучше вкладывать повторно. Не стоит принимать поспешных, непродуманных решений. Размещать нужно только тот объем средств, потеря которого допустима для их владельца. Нельзя забывать: ни один способ инвестирования, даже самый надежный, не гарантирует 100 %-го возврата вложенных финансов.

Теперь давайте разберемся, какой договор заключается по таким сделкам. Он может быть многосторонним или двусторонним, его заказчиками и исполнителями становятся несколько организаций либо физические лицо и компания. В нем прописываются права, обязательства и отношения участников. Данный документ позволяет объединить усилия для достижения определенной цели.

Договор об инвестировании финансов может составляться по стандартной форме и корректироваться с учетом условий конкретного соглашения. В нем обычно прописывается механизм разделения доходов, возможных убытков и остальных результатов совместной деятельности.

Договор считается заключенным, если стороны успешно согласовали его условия по всем пунктам и надлежащим образом подписали.

Цели и риски инвестирования финансов

Вкладывая средства в тот или иной проект, их владелец руководствуется обычно следующими приоритетами:

Надежность. Можно получать стабильную прибыль от своих вложений и нести при этом минимум рисков. Однако у этого преимущества есть и обратная сторона. Чаще всего, надежность означает низкий уровень доходности. К активам, отвечающим подобным условиям, относят недвижимость, банковские депозиты, драгоценные металлы и некоторые другие. Доходность. При инвестировании средств с целью получения от них максимальной прибыли выбирают активы с высокой степенью рисков. Чаще всего таковыми являются ценные бумаги (к примеру, акции малоизвестной, но быстро развивающейся и перспективной компании). Ликвидность. Для многих владельцев капитала наиболее важный критерий выбора — возможность в любой момент обналичить приобретенный актив. Это позволяет значительно снизить риски потерь.

Чтобы инвестирование капитала оказалось выгодным, в первую очередь необходимо проанализировать все факторы, способные сократить потенциальную прибыль или даже привести к полной или частичной потере денег. И только потом можно сравнивать доходность проектов.

Перед написанием блога инвестора я прочитал книгу Р. Кийосаки, которая называется «Руководство богатого папы по инвестированию». В ней, в частности, содержится интересный вывод: главная опасность исходит от самого человека, вернее от принимаемых им неверных решений. Поэтому для удачного вложения средств так важно постоянно следить за рынком, изучать новую информацию, анализировать изменения и их последствия.

Существуют и неконтролируемые риски для инвестирования капитала: снижение ставки рефинансирования, колебания курса валют, инфляция, повышение или введение новых налогов и т. п. Но и их влияние можно смягчить, проводя своевременный анализ.

Плюсы и минусы инвестирования капитала

Думаю, все, кто хотел бы вложиться в какой-либо проект, уже знакомы с преимуществами такого решения:

финансовая независимость;

доступность, даже при наличии небольшой суммы;

возможность заниматься интересным делом — инвестированием капитала;

повышение самооценки;

высвобождение времени для отдыха и путешествий, а также пребывания в кругу семьи;

потенциал для саморазвития и т. д.

Но прежде чем начать, подумайте еще раз, ведь у инвестирования есть и недостатки:

одно неверное решение — и Вы можете потерять все сбережения;

потребуется определенный минимум собственных денег;

при небольших вложениях нельзя рассчитывать на серьезный заработок;

новички и дилетанты без хорошего наставника вряд ли смогут добиться успеха.

Знание принципов инвестирования финансов поможет:

Сохранить и увеличить сбережения. Получать дополнительный доход без лишних затрат сил и времени. Добиться материального благополучия и стабильности для себя и близких. Достичь независимости в финансовом плане.

Изучайте теорию инвестиций, следуйте всем рекомендациям, изложенным в моем блоге, и делайте первый шаг к своей мечте! Удачных решений!